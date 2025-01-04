وكيل تعليم البحيرة يتابع سير امتحانات التقييمات.. صور

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، الالتزام بضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجه وكيل الوزارة، توجيهاته لمديري مدارس التعليم الابتدائي لتفعيل القرارات الوزارية المنظمة للدراسة، يأتي ذلك تحت إشراف وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، ومحافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر.

خلال متابعته، تم استئناف امتحانات التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، حيث أكد أن هذه التقييمات هي مبدئية، سيتم إجراء التقييم التحريري بإشراف موجهي الصفوف الأولى خلال اليوم الدراسي.

من المقرر تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في عدة مواد خلال الفترة المحددة، مع تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم باستخدام أساليب مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

وفي سياق متصل، حث وكيل الوزارة، أولياء الأمور على عدم غياب أبنائهم خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث تعتبر نسبة الحضور أكثر من 60% شرطًا لنجاح الطالب وتقدمه للصف الأعلى.

كما تابع وكيل الوزارة، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد غير القابلة للإضافة للمجموع، مؤكدًا سير الامتحانات بشكل جيد بالتعاون مع الإدارات التعليمية لضمان سير العملية بسلاسة وفقا لمعايير التعليم بالبحيرة.