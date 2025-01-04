السيسي يتابع جهود تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية وزيادة الإنتاج المحلي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع بحث جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، بما في ذلك تلك اللازمة لمشاريع التنمية، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات الضرورية لاستدامة العمل بكفاءة في هذا القطاع.

وأضاف، أنه تم استعراض جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، حيث أكد الرئيس على أهمية مواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البرية والبحرية في مصر.