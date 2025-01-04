وزير التعليم يوجه بتشديد إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية

شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على ضرورة ضمان انضباط منظومة الامتحانات بشكل كامل، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة إلى اللجان الامتحانية.

ويعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، الآن لقاءً موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، على مستوى الجمهورية في حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

كما قرر الوزير رفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات لضمان جودة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025.

وجاءت أبرزها، الآتي:

تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥

الالتزام بتغطية الأسئلة للأجزاء التي تم تدريسها فعليًا

منع إدراج أي موضوعات ذات طابع سياسي أو قضايا حزبية وخلافية

تطبيق «البوكليت» في المواد الأساسية، حسب كل مديرية

وضع باركود على أوراق الأسئلة لتتبعها

تسليم الأوراق للجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ

فتح المظاريف الساعة 8:55 صباحًا

منع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان

منع معلمي المادة من الملاحظة داخل لجان امتحان موادهم

ضمان السرية التامة في عملية رصد الدرجات، مع عدم الإعلان عن النتائج إلا بعد اعتمادها رسميًا من المحافظ