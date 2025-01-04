محافظ الفيوم يبحث مع التجار آليات نقل سوق الجملة.. صور

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع عدد من تجار الجملة بالمحافظة، لمناقشة آليات نقل سوق الجملة بمنطقة البارودية إلى مدينة الفيوم الجديدة، نظراً لما يسببه السوق من إزعاج لقاطني المنطقة، علاوة على الزحام المستمر، وسوء حالة النظافة بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والنائب محمد طه الخولي عضو مجلس النواب، والنائب وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، ومحمد سعد عضو مجلس إدارة الغرفة، ووسام فرحات مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من كبار تجار الجملة.

في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لجميع الحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وسعادة على الجميع، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والمقترحات المتعلقة بنقل سوق الجملة بمنطقة البارودية، إلى مدينة الفيوم الجديدة، ووجه المحافظ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمناقشة تجار السوق الحاليين حول عملية نقل السوق إلى مدينة الفيوم الجديدة، مؤكداً أنه حال موافقة عدد كبير من التجار على النقل، سيتم غلق السوق الحالي بمنطقة البارودية والبدء في إجراءات نقل جميع تجار الجملة بالمحافظة إلى السوق الحضاري الجديد المزمع إنشاؤه بمدينة الفيوم الجديدة، وتخصيص موقع السوق الحالي لتجار التجزئة، بعد تطوير الموقع وتسويره، وتنظيم حركة الدخول والخروج، لمنع التكدس والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة.

ووجه الأنصاري بعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع القادم، مع رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، بحضور النائب محمد طه الخولي، ورئيس الغرفة التجارية، وأحد كبار التجار، لمناقشة التسعير المبدئي للمنطقة المزمع إنشاء السوق عليها بمدينة الفيوم الجديدة، وموقف توصيل المرافق، وتسهيلات الدفع من حيث أقل مقدم وأطول فترة سداد، وذلك بعد تخصيص الموقع للغرفة التجارية.

كما لفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري تنفيذ المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمنطقة دمو، على مساحة 14 فدان، وهو واحد من 4 مستودعات يجري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، موضحاً أن المستودع يخدم محافظات شمال الصعيد في تأمين احتياجات المواطنين من السلع، واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، مشيراً أن إنشاء هذه المستودعات يساعد على مضاعفة المخزون من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد، وتقليل حلقات التداول.

خلال الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بعقد جلسة تشاورية مع عدد من تجار الجملة، قبل طرح التسعيرة الجديدة لدخول وخروج المنتجات من سوق الجملة بمنطقة البارودية، حتى يكون تحريك الأسعار بالشكل الذي لا يضر المترددين على السوق، ولا يؤثر على طرح الموقع للإيجار.

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