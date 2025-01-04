22 يناير.. الحكم على ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنان ميدو عادل المتهم بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح، لجلسة 22 يناير الجاري للحكم.

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام الماضي للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت فيها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتعود الأزمة بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل عندما نشبت مشاجرة بينهما في سبتمبر من العام الماضي، ذلك عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون.