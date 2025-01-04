حصاد زراعة الفيوم 2024.. تنظيم 300 قافلة إرشادية وتدريب 3200 مستفيد

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الزراعة خلال العام الماضي 2024 والتي استعرضها تقرير الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة.

وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الزراعة وجميع الإدارات الفرعية، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دائماً ما يؤكد على أهمية قطاع الزراعة وضرورة الارتقاء به، لدوره المباشر في توفير الأمن الغذائي لمصر.

وأوضح التقرير، أن إدارة خدمة المواطنين، استقبلت عدد 297 شكوى من المواطنين، وتم التواصل مع الجهات المعنية والمسئولين المختصين لحلها، فيما قامت إدارة الإرشاد الزراعى، بتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية للموسمين "الصيفى والشتوى"، واختيار وزراعة الحقول الإرشادية لعدد 110 فدان، وتسوية 200 فدان بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه، وتوفير شتلات الخضر كالطماطم والباذنجان والفلفل والكرنب لعدد 4000 مزارع، وتدريب عدد 150 مرشدى زراعيى وأخصائيى، وتدريب عدد 2000 مزارع، بالإضافة إلى تدريب المرأة الريفية وشباب الخريجين بإجمالي 1200 متدرباً، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والندوات الموسعة بإجمالي 50 مؤتمراً و10 ندوات إرشادية، استفاد منها 4000 مزارع بالإدارات الزراعية، وكذا تنظيم 300 قافلة إرشادية استفاد منها 6000 مزارع، وعمل أيام حقل بإجمالي 220 ندوة استفاد منها 4400 مزارع، وعمل أيام حصاد بإجمالي 110 يوم استفاد منها 550 مزارع.

وكشف التقرير عن قيام إدارة البساتين بترخيص 71 صوبة وحديقة خاصة لإنتاج الخضار وشتلاته، وقيام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بفحص 252 شكوى، فيما قامت إدارة الإنتاج الحيواني بإصدار 1554 ترخيص تشغيل مؤقت، وقامت إدارة الخدمات الزراعية بالتعامل مع شكاوى المواطنين بإجمالي 18308 شكوى، ونظمت إدارة الأراضي والمياه عدد 17 ندوة تثقيفية حول ترشيد استخدام المياه، واستخدام الأسمدة الحيوية بدلاً من الكيماوية، وتدوير مخلفات الزراعة، وتطهير المساقي والمصارف، وذلك بمشاركة 650 مزارع، والتعامل مع عدد 96 شكوى فردية وجماعية تتعلق بالري والصرف وتطهير الترع والمصارف ونقص المياه والزراعات المخالفة، وتم حلها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تطهير عدد من المساقي والمراوي الخاصة بطول 543,160 كم لمساحة 4785 فدان، استفاد منها نحو 2500 حائز بمختلف أنحاء المحافظة، وتطهير عدد من المصارف الخاصة بطول 600,680 كم لمساحة 9528 فدان، استفاد منها نحو 3500 حائز بمختلف أنحاء المحافظة، كما تم المرور على عدد 68 جمعية لمتابعة أعمال الإدارة والعمل على حل المشكلات المتعلقة بأصحاب الحيازات الزراعية، كما تم تطهير عدد من المراوي بطول 81,450 كم بنظام التعاقدات الخاصة، و70,850 كم ضمن خطة التحسين، بإجمالى 152,3 كم، وتخدم حوالى 3258 فداناً، وتم تطهير عدد من المصارف بطول 65,160 كم بنظام التعاقدات الخاصة، و56,6كم ضمن خطة تحسين الأراضى، بإجمالى 121,760 كم وتخدم حوالى 3258 فداناً، ونحو 1500 حائز.

ولفت التقرير، إلى أن إدارة المكافحة، قامت بتنفيذ عدد 3 حملات قومية لمكافحة القوارض على مستوى المحافظة، ومعالجة مساحة 190 ألف فدان باستخدام مبيد فوسفيد الزنك، وعلاج مساحة 3700 فدان باستخدام مبيد اللبيت، وتنظيم 62 ندوة إرشادية لمكافحة القوارض، وزيارة عدد 148 منزل للتوعية بضرورة مكافحة القوارض فى المنزل، وللتخلص من مشكلة النمل الأبيض، تم علاج 1885 وحدة، وفي مجال الرقابة على المبيدات تم تنظيم 4 دورات تدريبية على نظام مطبقي المبيدات، وعقد تدريب للتعرف على أضرار وعلاج أقراص الغلة "فوسفيد الألومنيوم"، وإجراء 30 معاينة لمحلات المبيدات والمخصبات الزراعية، واستخراج عدد 59 ترخيص للاتجار فى المبيدات والمخصبات الزراعية، فضلاً عن المرور الدورى على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية، وسحب عدد 7 عينات لتحليلها بمعامل وزارة الزراعة، كما تم توفير مبيدات سوسة النخيل، ومبيدات مكافحة القوارض، ومبيدات النمل الأبيض، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة.

أما فيما يخص المكافحة الحقلية، فقد تم علاج مساحة 44487 فداناً ضد الآفات المختلفة، وفي مجال الآلات الزراعية تم رش مساحة 46583 فداناً من القطن، والمرور المستمر على جميع الإدارات الزراعية لمتابعة عمليات الإصلاح والصيانة للمواتير، والوقوف على الحالة العامة للمواتير، وبالنسبة للمكافحة البستانية تم فحص ما يقرب من 60 ألف نخلة، وعلاج 15000 نخلة حقن وقائي، كما تم علاج مساحة 791 فداناً من أشجار المانجو ضد العفن الهبابى والحشرة القشرية.

inbound404345095237321247

inbound348540824890965375

inbound3431685351117409337

inbound5254068232496090918