المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بالموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10سنوات، في سرقة المواطنين بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بمنطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي، ألقى القبض على 3 متهمين أثناء مرور قوة أمنية على الطريق الدائرى، أبصر وجود 3 أشخاص، يستقلوا دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس الاتجاه، وعند استيقافهم عثر بحوزتهم على سلاح نارى فرد خرطوش وسلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي.

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق على تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما وذلك لسرقة المواطنين كرها عنهم، والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأسلحة يستخدموها في ارتكاب وقائع السرقة بالإكراه، ودفاعا عن تجارتهم الآثمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.