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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة كفر صقر اليوم التصريح بدفن جثة طفل عمره 3 أعوام لقي مصرعه متأثرا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق "أولاد صقر- كفر صقر".

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "سليم ز م" 3 أعوام مقيم نطاق مركز كفر صقر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة  بطريق "أولاد صقر- كفر صقر".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز كفر صقر، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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