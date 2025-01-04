التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة كفر صقر اليوم التصريح بدفن جثة طفل عمره 3 أعوام لقي مصرعه متأثرا بإصابته باشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق "أولاد صقر- كفر صقر".

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر صقر يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "سليم ز م" 3 أعوام مقيم نطاق مركز كفر صقر جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة بطريق "أولاد صقر- كفر صقر".

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز كفر صقر، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.