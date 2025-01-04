الكاردينال بارولين مبعوثًا بابويًا لتكريس كنيسة معمودية المسيح في الأردن

أعلن المكتب الإعلامي التابع للكرسي الرسوليّ بأنّ البابا فرنسيس عيّن الكاردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، مبعوثًا بابويًّا لتكريس كنيسة معمودية السيّد المسيح، بموقع المعموديّة (المغطس) بالأردن، والمقرّر أن يتم في 10 يناير 2025.

ووجّه الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، وأسرة البطريركيّة اللاتينيّة، ومجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة في الأرض المقدّسة، الدعوة للمشاركة في قداس تكريس الهيكل وتدشين كنيسة معموديّة السيد المسيح، في القداس الحبري الحاشد الذي يترأسه المبعوث البابوي الكاردينال بييترو بارولين، أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان، وذلك يوم الجمعة 10 يناير 2025، في تمام الساعة 11:00 صباحًا.