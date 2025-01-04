وزير التعليم يرفع بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لقاءً موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات التعليمية.

وفي بداية اللقاء، قرر الوزير رفع قيمة بدل مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية من 25 جنيهًا إلى 130 جنيهًا لليوم الواحد.

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من التعليمات لضمان جودة الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، استعدادًا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2025، وجاءت أبرزها الآتي: