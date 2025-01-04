بركان في إثيوبيا وزلازل تدفع آلاف السكان للهروب إلى الملاجئ

بدأت السلطات الإثيوبية في إخلاء منطقة عفار في أعقاب ثوران بركاني في جبل دوفان في منطقة دوليشا أمس الجمعة.

أفادت السلطات المحلية فب عفار بأن الجهود جارية لنقل السكان إلى ملاجئ مؤقتة، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندر الإثيوبية.

وأكد عبد الله علي، كبير الإداريين في منطقة جابي راسو في منطقة عفار، أنه يتم تنفيذ تدابير وقائية لضمان سلامة السكان المحليين.

وأشار المسؤول أيضًا إلى أن الثوران البركاني أعقب سلسلة من الزلازل المتكررة في المنطقة، مشيرًا إلى أن شدة الهزات زادت بشكل كبير هذا الأسبوع.

في 4 يناير 2025، شهدت المنطقة أقوى حدث زلزالي في الذاكرة الحديثة - زلزال بقوة 5.8 درجة، سجل على بعد 56 كم جنوب شرق أبومسا.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على بعد 44 كيلومترًا شمال شرق أواش على عمق ضحل يبلغ 10 كيلومترات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت صحيفة أديس ستاندرد أن الزلازل المتكررة في أواش فنتالي، الواقعة في منطقة عفار بإثيوبيا، أدت إلى انهيار أكثر من 30 منزلًا، مما أجبر الآلاف من السكان على الفرار إلى المناطق المجاورة.

وأبلغت المجتمعات المتضررة في سيجينتو كيبيلي في منطقة دوليتشا، بالقرب من سد كيسيم ومصنع سكر كيسيم، عن أضرار جسيمة في المنازل والمدارس، بما في ذلك مدرسة أونجايتو في كيبيلي سابور.

وصف السكان الظروف المتدهورة، مع تشقق الأسفلت وتسرب المياه من خلال الشقوق في الأرض.