مجلس الشيوخ يناقش التوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية غدا

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها، غدا الأحد، بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن تنمية وتطوير الممارسة والمنافسة في الألعاب والرياضيات الإلكترونية والتوسع في دعم ريادة الأعمال الرياضية، فيما تستكمل اللجنة مناقشة أهم مشاكل وتحديات الألعاب الفردية.

كما تناقش لجنة الزراعة بالمجلس خلال اجتماعها أيضا غدا الأحد عددا من التقارير منها:

- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فوزي بشأن التوسع في توطين صناعة الأعلاف في مصر.

- تقرير لجنة الزراعة والري عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود عبد العليم منصور بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك – مركز الباجور- محافظة المنوفية.