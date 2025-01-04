السفير المصري في سوريا: المساعدات المصرية تأتي تلبية لاحتياجات الشعب السوري

أعلن أسامة خضر، السفير المصري في سوريا، وصول أول طائرة مساعدات مصرية موجهة من الشعب المصري إلى الشعب السوري، صباح اليوم عن طريق الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر السوري، مشددًا على أن هذه طائرة المساعدات تأتي بناءً على احتياجات الشعب السوري من المساعدات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا.

وأوضح «خضر»، خلال لقاء خاص مع كاميرا «القاهرة الإخبارية»، من مطار دمشق، أنه تحدث مع موظفي الهلال الأحمر السوري بشأن احتياجات الشعب السوري خلال الفترة الحالية بشأن وسائل التدفئة لصعوبة الأجواء في سوريا مع حلول فصل الشتاء.

وشدد على أن وصول طائرات مساعدات مصرية أخرى إلى سوريا هو أمر في محل الدراسة وفقًا لتطورات الأوضاع في سوريا.