بعائد يصل لـ 18% يوميًا.. تفاصيل حساب Everyday Savers من البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي حساب توفير Everyday Savers لتحقيق عائد يومي على مدخراتهم، يحتسب وفقًا لرصيد الإقفال اليومي، ويتم إضافة العائد يوميًا إلى حسابك.

وتعرض "البوابة نيوز" في هذا التقرير مزايا وشروط حساب (Everyday Savers) من البنك التجاري الدولي:

الحد الأدنى لفتح الحساب

يتيح حساب "Everyday Savers" إمكانية فتح الحساب بحد أدنى قدره 20,000 جنيه مصري، مما يجعله متاحًا لشريحة واسعة من العملاء الباحثين عن عوائد يومية تنافسية.

أسعار العائد السنوية حسب القطاعات

تم تقسيم حساب "Everyday Savers" إلى عدة قطاعات، تتيح للعملاء الاستفادة من عوائد سنوية مرتفعة بناءً على قيمة الرصيد المودع، وتشمل تفاصيل العوائد ما يلي:

قطاع Prime: يتيح عائدًا سنويًا بنسبة 11.00% ، ويبدأ من رصيد بقيمة 100,000 جنيه مصري .

يتيح عائدًا سنويًا بنسبة ، ويبدأ من رصيد بقيمة . قطاع Plus: يقدم عائدًا سنويًا بنسبة 14.00% ، للراغبين في الادخار برصيد يبدأ من 100,000 جنيه مصري .

يقدم عائدًا سنويًا بنسبة ، للراغبين في الادخار برصيد يبدأ من . قطاع Wealth: يحصل العملاء في هذا القطاع على عائد سنوي بنسبة 17.50% عند إيداع رصيد لا يقل عن 250,000 جنيه مصري .

يحصل العملاء في هذا القطاع على عائد سنوي بنسبة عند إيداع رصيد لا يقل عن . قطاع Exclusive Wealth: يقدم نفس العائد بنسبة 17.50% ، ويستهدف العملاء المميزين الذين يبدأ رصيدهم من 250,000 جنيه مصري .

يقدم نفس العائد بنسبة ، ويستهدف العملاء المميزين الذين يبدأ رصيدهم من . قطاع Private: يتميز هذا القطاع بعائد سنوي استثنائي يصل إلى 18.00%، وهو مخصص للعملاء أصحاب الأرصدة الكبيرة التي تبدأ من 500,000 جنيه مصري.

كيفية فتح حساب Everyday Savers؟

العملاء الحاليون

يمكنك فتح حساب إضافي بسهولة عبر خدمة الإنترنت البنكية أو تطبيق الهاتف المحمول.

العملاء الجدد

قم بزيارة أقرب فرع CIB لفتح الحساب وتقديم المستندات التالية: