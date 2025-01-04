خبير تكنولوجي يحذر من الذكاء الاصطناعي في 2025.. ماذا سيحدث؟

كشف محمد عسكر، الخبير التكنولوجي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي بدأت تتطور بصورة كبيرة، موضحًا أن هذه التطبيقات قادرة على تذكر ما يتم القيام الشخص بمشاركته على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن شركات التكنولوجيا تتذكر جميع البيانات وعمليات البحث وعلاقاتنا بالآخرين.

وأوضح الخبير التكنولوجي، أن تطبيقات شات جي بي يعتمد على كميات ضخمة من البيانات يتم تجميعها، لافتا إلى أن هذه التطبيقات ما كان لها لتظهر في حياتنا لولا قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تجميع أعداد كبيرة من المستخدمين.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات التكنولوجية في حياتنا، موضحًا أن عام 2025 سيشهد ازدهار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها في التطبيقات التكنولوجية.