وكيل تعليم دمياط يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية ميدانيًا

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم السبت، سير امتحانات الشهادة الإعدادية، بلجنتي دمياط اللغات الرسمية والرسمية الجديدة للغات حيث يؤدي الطلاب امتحان المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية.

وحرص وكيل الوزارة على مناقشة الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة وعدم وجود أي شكاوى من الأسئلة، فضلًا عن الاطمئنان على تحقيق الانضباط والتزام الجميع بكافة مهام العمل، مؤكدًا على منع التليفون المحمول أثناء فترة الامتحانات سواء مع الطلاب أو الملاحظين والالتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة وفق لتعليمات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط.

واطمأن عمارة على توفير الهدوء والأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحان بيسر وسهولة وتوفير الإضاءة الجيدة، وأثناء مغادرته للجان حرص وكيل الوزارة على طمأنة أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، للتأكيد على انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والعمل علي توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء الغرفة.

واطمأن عمارة على وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية، مشيرا إلى أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية.