دليلك لرعاية طفلك فى الشتاء.. 5 نصائح ذهبية مفيدة

في بداية فصل الشتاء تحرص الأمهات علي الاهتمام برعاية أطفالها لحمايتهم من أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل في الجهاز التنفسي ، ويبرز التقرير المنشور عبرموقع healthshot نصائح هامة ومفيدة لحماية الأطفال في فصل الشتاء منها:

العناية بالطفل في فصل الشتاء

1. المحافظة على تدفئة الطفل

تأكدي من أن طفلك دافئ ومريح أثناء فصل الشتاء من خلال ارتدائه ملابس قطنية ودائما اختيار سترات صوفية ناعمة سهلة التنفس والقفازات والجوارب والقبعات لتوفير الدفء والراحة والحفاظ على درجة حرارة جسم طفلك دون ألم .

ويمكن التأكد من أن درجة حرارة طفلك دافئة أم باردة عن طريق لمس رقبته أو ظهره.

2. حماية بشرة الطفل من الجفاف

قد يكون هواء الشتاء شديد على بشرة طفلك، مما يتسبب في جفافها وتهيجها عليكي وضع كريم مرطب خالي من رائحة نفاذه أومواد كيميائية على بشرته للحفاظ على ترطيبها ونعومتها .

عليكي تجنب الاستحمام بالماء الساخن لأنه يمكن أن يجعل بشرته جافة من الزيوت الطبيعية. الأفضل أن تغسلي طفلك بالماء الفاتح أو الدافئ قليلا لحماية رطوبة بشرته.

3. مراقبة التنفس لطفلك باستمرار

الأطفال دائما مايتعرضوا لصعوبات التنفس أثناء الشتاء، ملازمة معهم أعراض السعال والاحتقان. ولتجنب هذه المشاكل، وحتي لا تتفاقم مشاكل الجهاز التنفسي. في حالة لو طفلك يعطس دائما أو عنده سعال أو يعاني من أي صعوبات في التنفس، فعليك الذهاب به فورا إلى الطبيب للتشخيص والعلاج.

وهناك طرق سهلة وبسيطة وتعد من أفضل الطرق لرعاية الطفل أثناء فصل الشتاء.

4. تدليك طفلك وتدليلة

عليكي تدليك طفلك باستمرار ورعايته زيوت لطيفة وآمنة على الأطفال مثل زيت جوز الهند أو كريم مرطب . يساعد تدليك طفلك على تحسين الدورة الدموية في جسمه، ويحافظ على ترطيب بشرته ويحفز الاسترخاء.

أيضا ذلك يساعده على الاسترخاء والنوم جيدا ليلا .

يجب الرفق والتدليل أثناء تدليكه.

5. متابعة ارتفاع درجة الحرارة

حرصك الدائم ان يكون طفلك دافئ ، قد تزيد من درجة حرارته بالخطأ . وقد يسبب ذلك قلق وازعاج له وعدم الشعور بالارتياح. وقد يسبب ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة خطر متلازمة موت الرضيع المفاجئ"SIDS" ، مما يسلط الضوء على أهمية توخي الحذر، يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة تناسب درجة الحرارة في الخارج أو داخل الغرفة دائما . وتجنب وضع بطانيات ثقيلة عليهم خاصة أثناء نومهم. وبدلا من ذلك، اختر كيس نوم أو غطاء خفيف مناسب.