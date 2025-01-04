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السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 34 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الإدارة العامة للمرور
الإدارة العامة للمرور
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34299 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
564 مخالفة السير بدون تراخيص.
9 دراجات نارية مخالفة.
22986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
12 مخالفة موقف عشوائى.
966 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
7 مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

خلال 24 ساعة ضبط 34299 مخالفة مرورية متنوعة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور