ضبط 34 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34299 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

564 مخالفة السير بدون تراخيص.

9 دراجات نارية مخالفة.

22986 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

12 مخالفة موقف عشوائى.

966 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7 مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.