في عيد ميلاد ليلى علوي.. محطات وأسرار في حياة برنسيسة السينما

تحتفل الفنانة ليلى علوي اليوم الموافق 4 يناير بعيد ميلادها، حيث قدمت رحلة فنية حافلة بالأعمال الهامة، وحققت جماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

شاركت كل الأجيال

شاركت الفنانة ليلى علوي مع الأجيال الفنية، وقدمت مع الفنان محمد هنيدي والفنان علاء ولي الدين فيلم حلق حوش، ومع الفنان أحمد ذكي فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، والجيل الحالي مثل محمد أنور بفيلم جوازة توكسيك.

مشوارها الفني

قدمت الفنانة ليلى علوي مشوار فني كبير على مدار سنوات من العطاء، وشاركت في عصر الدراما الذهبي بعدد كبير من الأعمال أبرزها مسلسل "التوأم، حديث الصباح والمساء، هي ودافنشي"، وعلى مستوى السينما قدمت أفلام مثل “حلق حوش، قبضة الهلالي، سمع هوس، جوازة توكسيك، المستريحة”، وحصلت على العديد من الألقاب منها برنسيسة السينما.