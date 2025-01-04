خبير: وجود مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بإفريقيا واقع حقيقي| فيديو

علق وليد البطوطي الخبير السياحي، على تقرير «بيزنيس أفريكا» بأن مصر ضمن أفضل 10 وجهات سياحية بأفريقيا، مشددًا على أن هذا التقرير يرصد واقع حقيقي، موضحًا أن هناك زيادة في أعداد السياح والوافدين على معبد أبو سمبل في اللحظة الحالية.

وشدد البطوطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن الإقبال على السياحة في مصر مرتفع، موضحًا أن التقارير الصادرة عن السياحة في مصر هي تقارير إيجابية وزيادة أعداد السياح هو المردود الخاص بهذه التقارير، مؤكدًا أن مصر استخدمت بمنتهى الذكاء القوى الناعمة مثل الدكتور زاهي حواس من خلال عمل عدد لا يحصى من المحاضرات في إيطاليا، وكان لديه القدرة على التغطية على الإعلام السلبي.

وأوضح أن الفيديوهات والصور التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السياحة والآثار في مصر كتعامد الشمس على معبد الكرنك يزيد من رغبة السياح في الإقبال وزيارة مصر والأماكن الآثرية بها، منوهًا بأن مصر بها ميزة القدرة على التقديم الخدمات للسائح الأجنبي بكافة المستويات عالي ومتوسط وضعيف الإنفاق، قائلًا: «سياح كل الدول الأجنبية لهم مكان عندنا في مصر».