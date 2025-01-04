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السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

حريق في شمال الصين يتسبب في مقتل وإصابة 23 شخصا

حريق
حريق
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أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل يوم السبت بنشوب حريق ضخم شمال الصين.

وأوضحت سكاي نيوز عربية أن الحريق أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 15 آخرين، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
يذكر أن السلطات الصينية فعلت الاستجابة للطوارئ من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث بعد أن ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة محافظة يونجنينج في يينتشوان، حاضرة منطقة نينجشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين أمس الأول الخميس.

جرى إرسال فريق عمل لدعم عمليات الإغاثة المحلية في المناطق المتأثرة، حسبما أفادت وزارة إدارة الطوارئ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).
 

حريق في شمال الصين