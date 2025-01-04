البيت الأبيض: عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بغزة تعرضوا للتعذيب بعد اعتقالهم

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تبدي قلقها بشأن مصير حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الاخبارية".

كما أشار البيت الأبيض إلى تعرض عدد من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بغزة للتعذيب بعد اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، قد تم اعتقاله من قبل السلطات الإسرائيلية للاشتباه في تورطه بأنشطة وصفها بـ"الإرهابية". وأشار الجيش إلى أن أبو صفية يخضع حاليًا للتحقيق.

في المقابل، حذر نادي الأسير الفلسطيني، من خطر يهدد مصير أبو صفية، بعد أن نفى جيش الاحتلال وجود أي سجل يثبت عملية اعتقاله.

وصرح مدير وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، بأن الوزارة تقدمت بطلب عبر منظمة أطباء لحقوق الإنسان للاستفسار عن مصير أبو صفية، إلا أن الرد الإسرائيلي كان بنفي وجود أي معتقل بهذا الاسم.

وأبدى البرش تخوفه من أن يكون الاحتلال قد أقدم على تصفية أبو صفية، مشيرًا إلى أن انقطاع التواصل معه استمر منذ اعتقاله قبل نحو أسبوع.

نادي الأسير الفلسطيني أوضح في بيان له أن حالة الدكتور أبو صفية تعكس معاناة آلاف المعتقلين من غزة الذين يواجهون جريمة الإخفاء القسري. وأكد النادي أن هناك أدلة واضحة على اعتقال أبو صفية بتاريخ 27 ديسمبر 2024، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو نشرها الاحتلال، إضافة إلى إفادات معتقلين تم الإفراج عنهم. ورغم ذلك، تنكر سلطات الاحتلال تصريحاتها السابقة ووجود هذه الأدلة.

حمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الدكتور أبو صفية، داعيًا المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته والتصدي لما وصفه بحالة العجز المتفاقمة في مواجهة جرائم الاحتلال.