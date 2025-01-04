مسئول أمريكي: سوليفان سيبحث في الهند تعميق التعاون العسكري والتكنولوجي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن وكالة "رويترز"، بأن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، سيزور الهند يوم الإثنين المقبل لبحث تعميق التعاون العسكري والتكنولوجي بين البلدين.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات حيوية تهم الجانبين وتتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية الحالية.

الهند والولايات المتحدة تسعيان لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية عبر تعزيز التعاون في التكنولوجيا الدفاعية والابتكار العسكري. هذه الزيارة تعكس رغبة البلدين في مواجهة التحديات الجيوسياسية، مثل التوترات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وضرورة تطوير قدرات دفاعية متقدمة لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.

من المتوقع أن تحمل هذه الزيارة نتائج ملموسة تتعلق بصفقات دفاعية مشتركة وتطوير مشاريع تقنية مبتكرة. الشراكة الهندية الأمريكية تسعى إلى خلق توازن جديد في المنطقة، مما قد يُحدث تأثيرًا إيجابيًا على خريطة التحالفات الدولية.

الأيام المقبلة ستكشف المزيد عن تفاصيل هذا التعاون الذي قد يعيد تشكيل المشهد السياسي والعسكري في المنطقة.