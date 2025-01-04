وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية بناء على محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بالتأكيد على انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية والعمل على توفير مناخ ملائم لإجرائها بسهولة ويسر.

وتابع "ياسر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم السبت، انطلاق امتحانات المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بحضور أعضاء الغرفة.

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان على مستوى المحافظة في الوقت المحدد وسط حراسة أمنية، مشيرا إلى أنه حضر عملية تسليم مظاريف الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الإنجليزية المستوى الرفيع للشهادة الإعدادية فجر اليوم الأول للامتحانات من المطبعة السرية.

وأكد "وكيل الوزارة" أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة، موجهًا بالعمل على توفير كافة الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات بسهولة ويسر وبشكل يليق بتعليم دمياط، مشيدا بانتظام وحسن سير العمل والدقة في وسائل التأمين مقدماً الشكر لمديرية أمن دميـاط ولأعضاء المطبعة وغرفة عمليات الشهادة الإعدادية على الجهد المبذول.

وخلال الاجتماع، شدد "عمارة" على أهمية الجاهزية التامة لمقرات وضع الأسئلة، مؤكدًا على التنسيق الوثيق بين التوجيهات ومركز التطوير لضمان خروج امتحانات إلكترونية تتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات المدارس الثانوية لإجراء هذه الامتحانات، مع التأكيد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية حيث تابع ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل الإدارات التعليمية في دمياط.