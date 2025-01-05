أرقام وإنجازات رحلة خفض البطالة في 2024.. أستاذ علم اجتماع: الحكومة استهدفت تعزيز الرخاء الاجتماعي وبناء أسرة سوية

شهدت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة، حيث أعلنت الحكومة أن النسبة تراجعت إلى 5.6% في عام 2024، مقارنةً بمعدلات أعلى خلال العقد الماضي، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة للجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية.

تطور معدل البطالة خلال عام2024

الربع الأول 2024: بلغ معدل البطالة6.8% .

الربع الثاني 2024: انخفض المعدل إلى 6.5%.

الربع الثالث 2024: شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% .

الربع الرابع 2024: استمر الانخفاض ليصل إلى 5.6 %.



جهود الدولة لدعم سوق العمل

وضعت الدولة ملف التوظيف على رأس أولوياتها، فأطلقت العديد من المبادرات القومية والبرامج التدريبية بالتعاون مع الوزارات المختلفة والقطاع الخاص كما ركزت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم منتديات توظيفية ومؤتمرات تعمل على ربط الشباب بسوق العمل. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تستهدف تحسين مستوى معيشة الأفراد وتعزيز استقرار المجتمع، منها:

منصة "توظيف مصر

اطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، منصة "توظيف مصر"، التي تعتبر همزة وصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، وتقدم المنصة قاعدة بيانات شاملة ومحدثة يوميًا، وتُنظم أيام توظيف مفتوحة في مختلف المحافظات

المنتديات الوظيفية

تنظم وزارة الشباب والرياضة منتديات وظيفية دورية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، تتضمن هذه المنتديات ورش عمل تدريبية حول كتابة السيرة الذاتية، مقابلات العمل، وتطوير المهارات المهنية.

مبادرة بداية جديدة

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "بداية جديدة" لتدريب الشباب على مهارات العمل الحديثة، تركز المبادرة على مجالات البرمجة، التسويق الرقمي، وإدارة المشاريع الصغيرة، خلال عام 2024، تمكنت من تدريب أكثر من 50,000 شاب وشابة، وتوظيف 20,000 منهم.



يؤكد الدكتور محمد السيد شكر أستاذ علم الاجتماع السياسي بكلية الاداب بجامعة بور سعيد، لـ(البوابة نيوز) أن انخفاض معدل البطالة يساهم بشكل مباشر في تعزيز الرخاء الاجتماعي، حيث يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحسين جودة حياة الأفراد، ويقلل من التوترات الناتجة عن البطالة والشعور بالعجز، مما يترتب عليه ثقة الأفراد بأنفسهم والتحفيز على المشاركة الإيجابية في المجتمع.

البطالة والجريمة: تقليص المخاطر الاجتماعية

وأشار ان انخفاض البطالة يرتبط بتقليل معدلات الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالمخدرات، مثل الاتجار أو التعاطي التي تكون بوابة لسلسلة من الجرائم و الإعتداءات ،كما ان البطالة تدفع البعض إلى هذه الأنشطة غير القانونية، ولكن مع توفير فرص العمل، يجد الشباب هدفًا وطموحًا يبعدهم عن تلك المخاطر.

إضافةً إلى ذلك، يساهم انخفاض البطالة في تمكين الشباب من التخطيط لمستقبلهم وبناء أسر مستقرة، لأن الأمان الوظيفي يساعدهم على التفكير في تحقيق طموحاتهم، مما يسهم في تكوين مجتمع متوازن قادر على تحقيق تنمية مستدامة.