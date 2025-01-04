7 مشاهير ارتكبوا حوادث دهس لمواطنين.. بعضها انتهى بالتصالح ودفع الدية

شهد عام 2024 عدداً لا يستهان به من حوادث السير و الدهس التي كان أبطالها نجوم الغناء والفن والكرة وعدداً من المشاهير في مصر.



وتستعرض ''البوابة'' أهم القضايا التي شغلت الرأى العام في حوادث السير و الدهس على الطريق العام.



عصام صاصا ودهس رجل





تعرض مطرب المهرجانات عصام صاصا لحادث دهس على الطريق الدائري في مايو 2024، ثم أمرت نيابة الطالبية بالجيزة، بسرعة ضبطه وإحضاره، وبعدها أمرت بعرضه، على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.



حيث صدم رجلاً بسيارته على الطريق الدائري ما تسبب في وفاة الرجل في الحال، وبعد ضبطه و إخضاعه لتحليل مخدرات، تم إخلاء سبيله بكفالة مادية، حيث سافر بعدها صاصا إلى دبي.



كما انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور لفحص سيارة عصام صاصا، وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.



وتبين من نتائج تحليل المخدرات ثبوت تعاطي مغني المهرجانات للممنوعات، بينما عرض التفاوض والتصالح مع أسرة ضحيته لضمان نجاته من المحاكمة قبل رجوعه إلى مصر، واضطر بعد 3 أشهر إلى إعلانه الرجوع إلى مصر وتسليم نفسه.



وبعد تصالحه مع أسرة الضحية، اتهم عصام صاصا وشقيقه بتهم تعاطي المخدرات والتزوير لتستمر فصول الأزمة لفترة أطول مما توقع.



وفي 11 أغسطس 2024 ظهر عصام صاصا لأول مرة أمام الجنايات، وظهر عليه ملامح الندم، وبعد سماع أقوال الشهود و مرافعة النيابة والدفاع، قضت المحكمة بحبس المتهم 6 أشهر.



فى 29 أغسطس 2024.. ظهر عصام صاصا لثاني مرة وشقيقه أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، التي عاقبتهما بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ 2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.





أحمد فتوح ودهس أمين شرطة



تسبب لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في حادث بشع، حيث كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وصدم أمين شرطة على الطريق الساحلي ناحية مدينة العلمين شهر أغسطس 2024، ما تسبب في مقتل الرجل وتحوله إلى أشلاء متناثرة في الحال.



وتم ضبط فتوح و إخضاعه لتحليل المخدرات، وخرجت نتائج التحاليل لتؤكد أنه يتعاطى بعض الممنوعات، وبالطبع خضع للتحقيقات وتم حبسه من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات



كما زادت حدة الأزمة برفض أسرة المجني عليه التصالح مع اللاعب بسبب ما نتج عن الحادث من تحول الرجل إلى أشلاء، حيث قالت نجلته: لو أبي جاء سليمًا كنا قبلنا الدية، لكن أبي أتى إلينا 4 أجزاء.. لو كان جابو بابا في كفن كنا قبلنا الدية، إنما بابا جه في أكياس.



الاتهامات الموجه لأحمد فتوح



ثم تم توجيه تهم القتل الخطأ وتعاطي المخدرات إلى اللاعب، وإحالة قضيته إلى المحكمة، إلا أنه استطاع بعد عدة أشهر من الحصول على تنازل من أسرة الضحية بعد دفع مبلغ كبير لهم كدية عن القتيل، و أصدرت المحكمة حكمها في شهر نوفمبر 2024 على اللاعب بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.







عباس أبو الحسن ودهس سيدتين





وتعرض الفنان عباس أبو الحسن إلى حادث تصادم حيث دهس سيدتين بمنطقة الشيخ زايد أمام أحد المولات الشهيرة بشهر مايو 2024



وبعد نقل السيدتين إلى المستشفى، توفيت إحداهما متأثرة بجراحها تاركة خلفها 3 أطفال، ليزداد موقف الفنان صعوبة بعد إحالة القضية إلى المحكمة.



كما تعرض أبو الحسن لإصابة أثناء محاولته انتشال السيدتين من أسفل عجلات سيارته، حيث أصيب بقطع بأحد أوتار الساق، ما استوجب خضوعه لجراحة عاجلة.



إلى أن تم التصالح بين الفنان أبو الحسن وأسرة الضحيتين للتنازل أمام المحكمة و إسدال الستار على القضية.







نجل أحمد رزق و دهس عامل





تعرض نجل الفنان أحمد رزق، لحادث تصادم حيث دهس عامل توصيل داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد، وتم نقل عامل التوصيل الشاب في حالة حرجة إلى مستشفى الشيخ زايد ليخضع للعلاج.



إلا أن الأزمة تطورت بعد أن لفظ عامل التوصيل أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، واتهام أسرة الضحية للفنان أحمد رزق بتجاهل نجلهم وعدم تحمله مصاريف العلاج بالمستشفى، ما سبب أزمة كادت تؤثر على سمعة رزق وأسرته، إلا أن التصالح كان سيد الموقف في النهاية بعد تراضي الطرفين على دفع دية القتيل.







نجل زوج الشيف الشربيني وحادث دهس





كما شهدت منطقة الشيخ زايد حادثا بطله نجل زوجة الشيف الشربيني الشهير، حيث صدم دراجة عامل توصيل شاب بسيارته الفارهة التي كان يقودها بسرعة كبيرة، ليسقط عامل التوصيل قتيلا في الحال، قبل أن يهرب نجل زوجة الشيف من مكان الحادث.



كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله بشأن اصطدام سيارة الشيف شربيني بدراجة نارية ووفاة قائدها بالجيزة.



وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية.



وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة و ترجل منها وفر هارباً.



وفي ديسمبر 2024 قضت محكمة الطفل في أكتوبر، بمعاقبة نجل زوجة الشيف الشربيني؛ بالحبس عام مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بدهس عامل دليفري والتسبب في وفاته.





المطرب أحمد جمال يدهس مسن





في يونيو 2024 تسبب حادث تصادم بين سيارتين أحدها يمتلكها الفنان أحمد جمال في إصابة مسن، وتم التحفظ على السيارتين والمطرب حتى قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية.



وتبين أن الحادث وقع بمحيط منطقة التجنيد، وأن الضحية مصاب بكسور متفرقة







رجب عمران و دهس 3 أشخاص





وفي ديسمبر 2024، وقع حادث دهس ارتكبه اللاعب رجب عمران، لاعب نادي سيراميكا كليوبترا، بحق 3 أشخاص توفى منهم أثنين في منطقة أوسيم، وتم إخلاء سبيله بكفالة لأنه نقل المصابين للمستشفى دون هرب.



وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب أخر إثر حادث تصادم وقع على طريق اوسيم الوراق، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.



و أخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه و مضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية و لا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.



وحددت محكمة الجنح المختصة بالجيزة، جلسة 1 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران" لاعب كرة قدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ "عادل" عامل بوزارة الزراعة و"سمارة" بائع أنابيب وإصابة"أيمن" صبي على طريق الوراق أوسيم بالجيزة.



وصدر تقرير حوادث الطرق في 2024 عن الأعوام الثلاثة السابقة من 2021 حتى 2023 وجاء به أن هناك ما يقارب من 71 ألف مصاب و5861 متوفي من حوادث السيارات على مستوى الجمهورية.





