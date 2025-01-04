تسرب الغاز يواصل جرائمه و يغتال 4 أسر كاملة بينهما عروسان

بالتزامن مع دخول فصل الشتاء تتزايد حوادث تسرب الغاز، والتي تخلف ضحايا نظرًا للاختناقات التي تحدث من الأجهزة الكهربائية كالسخانات والمدفئات والتي تعتبر قنابل موقوتة داخل المنازل، حيث يتحول غاز أول أكسيد الكربون، الناتج من تسرب «السخانات»، إلى سلاح قاتل يغتال الأشخاص فى صمت داخل منازلهم أسبوعيًا فى العديد من المحافظات، أغلبها وفيات جماعية.

ويرى خبراء الحماية المدنية، أن السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الوفيات، عدم المعرفة بأساليب السلامة والصحة لهذه الأجهزة، ليتسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة، فيؤدي إلى فقدان الوعي وتشنجات وإغماء فى بعض الحالات أو يسبب الوفاة.

العثور على جثتي عروسين في حالة تيبس بأكتوبر

بالأمس شهدت منطقة ابني بيتك بمدينة أكتوبر في محافظة الجيزة، واقعة مأساوية، بعدما تم العثور على جثة عروسين في حالة تيبس كاملة، وأشارت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تسريب غاز في منزل الزوجية.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور علي جثتي عروسين في حالة تيبس داخل شقة سكنية بمنطقة ابني بيتك بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثتي عروسين يجلسان على الأنتريه وفي حالة تيبس كاملة، جرى نقل المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الوفاة تسريب غاز في منزل الزوجية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

6 جثث لأم وأبنائها داخل منزل بالفيوم والسبب الغاز

وفي محافظة الفيوم؛ شهدت منطقة شارع الزهيري بمركز سنورس، واقعة مأساوية راحت ضحيتها أم وأطفالها الخمسة بعدما لقوا مصرعهم اختناقاً نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم.

وكان بلاغ الواقعة جاء عندما تلقى ضباط مباحث مركز سنورس بمديرية أمن الفيوم، إشارة من غرفة عمليات النجدة بلاغاً بالعثور على 6 جثث داخل منزل منطقة شارع الزهيري بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثث كل من: "سمر محمد جودة" 37 سنة ربة منزل، وأبنائها "معتز أيمن شوقي" 17 سنة، و أشقائه "ملك" 15 سنة، "محمد" 8 سنوات، "عائشة" 5 سنوات، "رقية" 3 سنوات، لا توجد بهم ثمة إصابات ظاهرية.

وبالفحص تبين أن زوج المتوفاة الأولى والد المتوفين الخمسة يعمل بالخارج وغير متواجد بالمنزل، وأنهم تعرضوا للاختناق بالغاز، جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

3 ضحايا لحادث تسريب غاز داخل شقتهم بحلوان

وفي مدينة حلوان.. وقع حادث تسرب غاز داخل شقة بمنطقة عرب غنيم، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، والضحايا هم أب وزوجته ونجلته.

وأمرت نيابة حلوان، بعرض الـ 3 جثامين، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثامين، لبيان سبب الوفاة وتوقيتها والأداة المستخدمة في إحداثها إذا وجدت، وعما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، كما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة بتلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بمنطقة عرب غنيم، مفاده العثور على جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة داخل شقتهم.

وبالانتقال والفحص عثر على جثث كل من فتحي السيد، موظف وزوجته و نجلته، وبعمل التحريات؛ تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا توجد شبهة جنائية حول الوفاة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القاتل الصامت يحصد أرواح زوجين في الشروق

ولقي زوجان مصرعهما، بسبب تسرب غاز، داخل شقتهما بمنطقة الشروق، بمحافظة القاهرة.

تلقي، رئيس مباحث قسم شرطة الشروق، بلاغا من الأهالي مفاده العثور علي جثتين لزوجين داخل شقتهم، وبالإنتقال والفحص عثر علي جثث ، موظف وزوجته، وبعمل التحريات تبين أن سبب الوفاة اسفكسيا الاختناق بسبب تسرب الغاز، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم و تباشر النيابة التحقيقات.



خبير: عدم المعرفة الصحيحة لأساليب السلامة سبب الحوادث

فى هذا السياق؛ قال خبير بالحماية المدنية، إن سخانات الغاز تعد بمثابة قنابل موقوتة داخل المنازل، مشيرًا إلى أن لها اشتراطات ضرورية، فى حال قيام الأفراد باستعمالها داخل الحمامات.

وأضاف: ونظرا لعدم المعرفة الصحيحة لأساليب السلامة والصحة لهذه الأجهزة، فقد تسبب غاز أول أكسيد الكربون أو ما يعرف «القاتل الصامت»، في حصد أرواح العديد من الأشخاص خلال الفترة الماضية يكون أغلبهم عرسان لم يمر على حفل زفافهم يوم أو يومين.

تسرب غاز أول أكسيد الكربون

وعند استخدام سخانات الغاز خلال فصل الشتاء فى أماكن عديمة التهوية، قد ينتج عنها تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة، وفى هذه الحالة يؤدى إلى حدوث اختناق، وتصبح إفاقته بالأكسجين العادى أمرا صعبا للغاية.

قاتل صامت

وأشار الخبير بالحماية المدنية إلى أن غاز أول أكسيد الكربون يتحد مع الهيموجلوبين فى الدم فيؤدي للاختناق، موضحًا أن هذا الغاز لا يوجد له رائحة “قاتل صامت”، ويجب الصيانة الدورية لمداخل ومخارج السخان، كما أنه ينتج من احتراق غير مكتمل للمنتجات التى تحتوى على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

نصائح هامة

وأوضح خبير الحماية المدنية، أن المواطنين عليهم اتباع خطوات الأمان عند استخدام السخانات لمنع الإصابات أو الوفاة بغاز أول أكسيد الكربون وتحدد هذه الخطوات فى:

1- يجب التأكد دائمًا من صلاحية منافذ الهواء المتواجدة بالقرب من مصدر الغاز بداخل الشقق والتأكد من سلامة الأجهزة المتواجدة بالشقق منعًا لحدوث أى حريق.

2- التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة حتى لا يحدث تآكل فيها وحدوث أى تسرب.

3- إجراء أعمال صيانة بشكل دورى لجميع توصيلات الغاز الطبيعى بداخل الشقق السكنية أو المنشآت.

4- إذا شعرت بانتشار رائحة غاز لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف ولا تقم بتشغيل مراوح الشفط أو الطرد أو إشعال ثقاب.

5- قم بغلق مصادر الإشعال القريبة وتجنب إشعال الثقاب والسجائر أو تشغيل مفاتيح الكهرباء.

6- تهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب مع التحوط من قرب نوافذ مطبخ الجار من نوافذ مطبخك لإيقاف التسرب.

7- استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية، ويجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

8- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب، ويجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

9- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.. ويتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

10- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.