تحرش ودهس وتبديد شيكات.. 6 لاعبين كرة في قفص الاتهام

مما لا شك فيه أن عام 2024 كان عامًا مليئا بالأحداث المثيرة والمفاجئة للجماهير وخاصة لاعبي الكرة، حيث أن هناك العديد من اللاعبين تعرضوا لأزمات ومشاكل وصلت لساحات المحاكم.



البوابة تستعرض لكم أبرز اللاعبين الذين أثيرت قضاياهم أمام الرأى العام



أحمد فتوح و دهس أمين شرطة



تسبب لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح في حادث بشع، حيث كان يقود سيارته بسرعة كبيرة وصدم أمين شرطة على الطريق الساحلي ناحية مدينة العلمين شهر أغسطس 2024، ما تسبب في مقتل الرجل وتحوله إلى أشلاء متناثرة في الحال.



وتم ضبط فتوح و إخضاعه لتحليل المخدرات، وخرجت نتائج التحاليل لتؤكد أنه يتعاطى بعض الممنوعات، وبالطبع خضع للتحقيقات وتم حبسه من قبل النيابة العامة على ذمة التحقيقات.



كما زادت حدة الأزمة برفض أسرة المجني عليه التصالح مع اللاعب بسبب ما نتج عن الحادث من تحول الرجل إلى أشلاء، حيث قالت نجلته: لو أبي جاء سليمًا كنا قبلنا الدية، لكن أبي أتى إلينا 4 أجزاء.. لو كان جابو بابا في كفن كنا قبلنا الدية، إنما بابا جه في أكياس.





الاتهامات الموجه لأحمد فتوح



تم توجيه تهم القتل الخطأ وتعاطي المخدرات إلى اللاعب، وإحالة قضيته إلى المحكمة، إلا أنه استطاع بعد عدة أشهر من الحصول على تنازل من أسرة الضحية بعد دفع مبلغ كبير لهم كدية عن القتيل، و أصدرت المحكمة حكمها في شهر نوفمبر 2024 على اللاعب بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.







إمام عاشور والتعدي على فرد أمن





في شهر يونيو 2024، تلقى اللاعب إمام عاشور اتصالاً من زوجته ياسمين حافظ، تخبره أن "مجموعة من الشباب تحرشوا بها داخل المول، وأن الأمن لم يتدخل"، فتوجه اللاعب إلى المول وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول بحسب أقواله أمام النيابة.



وأوضح أنه انتزع "الهاتف المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره أثناء تواجده وآخرين بالمكان"، لرغبته في رؤية الأشخاص الذين قالت زوجته إنهم تحرشوا بها.



وقالت زوجة اللاعب في التحقيقات، إن مجموعة من الشباب تحرشوا بها داخل المول بينما كانت بصحبة أشقائها وأهلها، ولدى توجههم للشكوى قال لهم مشرف الأمن باستهزاء "عادي كل الناس بيحصلها كده إحنا في عيد".



ووجهت النيابة لعاشور اتهاماً بالتعدي على فرد الأمن ما تسبب بإصابته، ليرد اللاعب على الاتهام بالقول إن الحادثة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.



ثم قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، بقبول استئناف النيابة على حكم براءة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقضت بحبسه 6 أشهر في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.



وبعد شهرين تم الصلح بين إمام عاشور وعبدالله مصطفى تحت إشراف المستشار علي فايز وبوجود والد اللاعب، وقال محاميه: حصل عبدالله على حقه الأدبي وعلى التعويض.





أحمد فتحي والاعتداء على سايس





تلقى قسم التجمع الأول بلاغاً من شخص يتهم فيه أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق، بالتعدي عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول فى مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.



وبعد ذلك أحالت النيابة العامة اللاعب السابق أحمد فتحي لمحكمة الجنح في يوليو 2024، بتهمة التعدي على "سايس" سيارات بعد خلاف فيما بينهما على ركنة سيارة في منطقة التجمع.



ثم قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تغريم لاعب النادي الأهلي وبيراميدز السابق أحمد فتحي 200 جنيه، بتهمة التعدي على "سايس" في منطقة التجمع.





أحمد ياسر المحمدي والتحرش بفتاة





كانت نيابة وسط القاهرة الكلية أحالت اللاعب أحمد ياسر المحمدي لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالتعدي على فتاة في دولة قطر.



وكشف التحقيقات، أن اللاعب متهم في قضية التعدي على فتاة في دولة قطر، وعقب تقديم البلاغ من الفتاة تم التحقيق معه بواسطة جهات التحقيق التي أخلت سبيله حتى يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وبيان صحة أقوالها والاتهام الموجه من عدمها.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بمجرد صدور القرار عاد إلى مصر، فخاطبت جهات التحقيق الإنتربول الدولي، للقبض عليه واستكمال التحقيقات، وتم القبض عليه في شرم الشيخ، والتحفظ عليه بقسم عابدين، وتحرر المحضر في قسم عابدين.



وقال اللاعب خلال التحقيقات إنه على علاقة بالفتاة التي تقدمت بالبلاغ، وإنه لم يتعد عليها ولكن الأمر تم برضاها وعقب الاتفاق معها على عكس أقوال الفتاة التي اتهمته باستدراجها إلى شقته والتعدي عليها.





وفي 21 أكتوبر 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل سعيد زهران بالسجن المشدد 3 سنوات على أحمد ياسر المحمدى لاعب كرة القدم بـ نادي الريان القطري، وشقيق نجم الزمالك السابق حسين ياسر المحمدى، في اتهامه بـ التعدي على فتاة في دولة قطر.







أيمن أشرف قضية تبديد شيكات





كان قد تقدم شخص يدعى "ا.س"، ببلاغ ضد لاعب البنك الأهلي أيمن أشرف يتهمه فيه بتبديد شيكات عن طريق إيصال أمانة



ثم صدر حكم غيابي ضد أيمن أشرف بالحبس 3 سنوات، وبعد ذلك تقدم دفاع أيمن أشرف بمعارضة على الحكم الغيابى فقررت محكمة جنح مستأنف الوايلي تأجيل جلسة الاستئناف لـ 11 ديسمبر 2024 لتقديم أصل الشيك.



قال محامي أيمن أشرف أن الحكم الصادر ضد موكله هو حكم غيابي، بإيصال مزور من أحد الأشخاص، تخصص في ابتزاز اللاعبين، ورجال الأعمال، وتابع أن اللاعب فوجئ بنشر خبر عن صدور حكم قضائي ضده بالسجن 3 سنوات في قضية تبديد شيكات، وبالاستعلام عن الحكم تبين صدوره بالفعل في حق اللاعب منذ العام الماضي، وأن مقدم الإيصال المزور، أحضر سيدة من أسوان قدمت بلاغا ضد اللاعب بتبديد شيك.



وانتهت الأزمة بعدما قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي، بقبول استئناف اللاعب أيمن أشرف، مدافع البنك الأهلى الحالى، والنادى الأهلى السابق، على حكم حبسه 3 سنوات في اتهامه بتبديد شيكات، والقضاء بالبراءة







رجب عمران ودهس 3 أشخاص





وفي ديسمبر 2024، وقع حادث دهس ارتكبه اللاعب رجب عمران، لاعب نادي سيراميكا كليوبترا، بحق 3 أشخاص توفى منهم أثنين في منطقة أوسيم، وتم إخلاء سبيله بكفالة لأنه نقل المصابين للمستشفى دون هرب.



وأحالت جهات التحقيق بنيابة أوسيم الكلية بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية رجب عمران، لاعب كرة القدم إلى محكمة الجنح المختصة؛ في واقعة قتل عامل بوزارة الزراعة وبائع أنابيب دهسًا وإصابة شاب أخر إثر حادث تصادم وقع على طريق اوسيم الوراق، موجهة له تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ.



وأخلت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة، سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك عقب عرضه على لجنة مكافحة وعلاج الإدمان، بعد أخذ عينة من دمائه ومضاهاتها؛ إذ أظهرت التحاليل أن عينة اللاعب سلبية و لا يتعاطى أي جوهر مخدر أو مسكرات.



وحددت محكمة الجنح المختصة بالجيزة، جلسة 1 يناير المقبل، أولى جلسات نظر محاكمة "رجب عمران" لاعب كرة قدم بنادٍ شهير، في واقعة اتهامه بقتل عن طريق الخطأ "عادل" عامل بوزارة الزراعة و"سمارة" بائع أنابيب وإصابة"أيمن" صبي على طريق الوراق أوسيم بالجيزة.



