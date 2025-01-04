بسبب سيجارة.. تجديد حبس متهمين بقتل شخص في روض الفرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس عاطلين بتهمة قتل آخر بسبب خلافات بينهما حول سيجارة تحتوي على مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج 15 يوما علي ذمة التحقيق.

تلقت قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وسقوط أحدهم قتيلا، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.



وبإجراء التحريات والفحص تبين أن مشاجرة نشبت بين 3 عاطلين بسبب خلافهم حول أسبقية شرب سيجارة الحشيش المخدر، أقدم فيها اثنان منهم على طعن الثالث بسلاح أبيض فأسقطوه غارقا في دمائه.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة روض الفرج من ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.