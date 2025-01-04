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السبت 04 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الصحة» تطلق 137 قافلة طبية مجانية في أول شهر من عام 2025

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 137 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر يناير 2025، وتقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون و179 ألف و109 مواطن من خلال 2080 قافلة خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأكد «عبدالغفار» أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن تواجدهم بالمحافظات.

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة الطبية يستمر عملها لمدة يومين متتاليين في المركز بداخل المنطقة أو الوحدة الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان، بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

من جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى أن العام الماضي شهد إطلاق 2080 قافلة طبية، قدمت خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 2 مليون و179 ألفا و109 مواطنًا، متضمنة إجراء 419 ألفا و489 تحليلًا معمليًا وأشعة، وتحويل 13 ألفاً و243 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة .

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أعلنت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية التواصل الاجتماعي فيسبوك الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور محمد غباشى القافلة الطبية المجالس الطبية المتخصصة تنظيم القوافل الطبية تقديم الخدمات الطبية