اليوم.. الإسماعيلي يواجه طنطا في دور الـ32 لكأس مصر

يلتقى فريق الإسماعيلي نظيره طنطا في الثانية ونصف ظهر اليوم السبت، على ملعب الإسماعيلية في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الدراويش بقيادة المدير الفني حمد إبراهيم لتحقيق الفوز والتأهل غلى دور الـ16 متسلحا بالحالة المعنوية بعدما اعتمدت رابطة الأنديى المحترفية فوز الإسماعيلي على مودرن سبورت بثلاثية في الدوري بسبب مشاركة 6 لاعبين أجانب مع مودرن في مباراة الدوري التي جمعتهما في الجولة السابعة من الدوري.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا بكأس مصر

حراسة المرمى : أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد.

خط الدفاع : عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عماد حمدي، محمد عمار، عبد الله محمد.

خط الوسط : هشام محمد، محمد عبد السميع، عبد الرحمن الدح، على الملواني، عبد الله السعيد، محمد خطاري، محمد وجدي، نادر فرج، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر القط، إبراهيم النجعاوي، عمر السعيد، إريك تراوري.

خط الهجوم : محمد زيدان، حسن صابر.