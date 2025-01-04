عمرو وهبة: الكوميديا أصعب من أدوار الجد وأتمنى الجمهور يعرف كده

علق الفنان عمرو وهبة على أدوار الكوميديا بأنها تحتاج مجهود كبير من الممثل في التحضير، ليس فقط للشخصية ولكن في كل مشهد، وتجربة الموقف أو الإفيه الكوميدي قبل المشهد، والتعديل والتطوير في الأداء.

وتابع الفنان عمرو وهبة خلال استضافته في بودكاست "إبن كارك"، تقديم الإعلامي كريم خطاب، أن تقديم شخصية تراجيديا أو جادة، لا تحتاج لنفس المجهود كشخصية كوميدي.

وأضاف وهبة "الشخصية التراجيدي بتحتاج تعبيرات وش ومؤثرات بموسيقى، هيقدر الممثل يوصل المعنى، وطبعاً أكيد لازم يكون ممكن قوي، لكن في الآخر في عوامل بتساعده، غير الكوميدي".

وإختتم الفنان عمرو وهبة حديثه أن الفنان الكوميدي لابد أن يطور نفسه، ويواكب المزاج العام للجمهور، ويفهم أن متطلبات العصر وسرعته تؤثر على شكل الكوميديا الذي يقدمه.