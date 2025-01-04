"أبرا كادبرا" و "كله بيمثل" بقصر ثقافة الأنفوشي ضمن تجربة نوادي المسرح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعاليات الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح بالإسكندرية، التي تنظمها الهيئة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "أبرا كادبرا"، لفرقة الأنفوشي، تأليف وإخراج أحمد حسام، وتدور أحداثه حول عالم السحر والسيرك، ليصور الصراع بين الخير والشر في إطار تشويقي ملىء بالغموض.

ويسلط العرض الضوء على أهمية التفكير قبل اتخاذ القرارات، وكيف يمكن لهذه القرارات أن تؤثر في تشكيل الواقع، مما يجعل نهاية العرض مفتوحة للتأويلات الشخصية من قبل الجمهور.

وجاء العرض الثاني بعنوان "كله بيمثل" لفرقة مصطفى كامل، عن نص ثورة الأقنعة للكاتب أحمد حسن البنا، وإخراج منى أحمد، وتدور أحداثه حول أهمية التكاتف لمواجهة الاستبداد والظلم، فالثورة الحقيقية تكمن في السعي المستمر نحو الحرية والنجاح رغم الصعوبات، وذلك من خلال مجموعة من الممثلين يتعرضون للظلم من قِبل صاحب المسرح، فيقررون التمرد على سلطته والاستيلاء على المكان، لتقديم العرض الخاص بهم.

شهد العروض أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. داليا فؤاد، الكاتب والناقد يسري حسان، والمخرج محمد حجاج.

أعقب ذلك ندوة نقدية ناقش خلالها الكاتب سامح عثمان والمخرجين رامي نادر وسامح الحضري، مفردات العمل المسرحي من الشخصيات، والفكرة، وكذلك عناصر الصورة البصرية الخاصة بالديكور، الإضاءة، الملابس، والماكياچ، مع التركيز على إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية، وتقديم نصائح لتطوير الحلول الإخراجية.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويشارك فرع ثقافة الإسكندرية بـ 33 عرضا مسرحيا بهذا الموسم، يستمر عرضها حتى 7 يناير المقبل، وتقدم ضمن عروض الموسم الجديد لتجربة نوادي المسرح، تلك التجربة الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، والتي تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

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