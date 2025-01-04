شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب شارع جلال وسط البلد بمحافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن ستة فلسطينيين استشهدوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف مركبة على شارع صلاح الدين في منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس.

كما استشهد رجل وطفل فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلين لعائلتي المجايدة والشريف في مواصي خان يونس.

وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ تمكنت من انتشال 3 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في شارع الصحابة بحي الدرج غربي مدينة غزة.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الغولة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما زال البحث جار عن مفقودين تحت الانقاض.

وواصلت قوات الاحتلال نسف مباني سكنية في مخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45658 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108553 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من بلدة زعترة شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زعترة، واعتقلت خضر خميس الوحش بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية واد فوكين غربا، واحتجزت الفلسطيني حمزة محيي دار عطية عدة ساعات قبل أن تطلق سراحه.

