أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 794 ألفا و760 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجيش الروس إلى 794 ألفا و760 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم السبت، إلى أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1510 جنود ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و679 دبابة و20 ألفا و93 مركبة مدرعة و21 ألفا و578 من النظم المدفعية و1257 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1032 من أنظمة الدفاع الجوي و3006 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و675 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و32 ألفا و843 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و356 طائرة بدون طيار".