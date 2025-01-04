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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض ينتقد اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في قطاع غزة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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 انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، اليوم /السبت/ اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأطباء في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" - "نأخذ اعتقال إسرائيل للأطباء في قطاع غزة على محمل الجد وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالمساعدات الإنسانية وتمكين العاملين في المجال الإنساني بأداء مهامهم".
وأضافت أنه "لا معلومات لدى واشنطن عن مصير الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، آخر منشأة صحية رئيسية عاملة في شمال غزة".
وكانت خبيرتان أمميتان قد طالبتا بالإفراج الفوري عن أبو صفية، وكادر المستشفى الطبي الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من داخل المستشفى، معربتين عن صدمتهما من التقارير التي تشير إلى قيام قوات الاحتلال بعمليات قتل وإعدام خارج نطاق القانون في محيط المستشفى.
وقالت المقررة الخاصة بالحق في الصحة البدنية والعقلية تللينج موفوكينج، والمقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أكثر من 1057 من الكوادر الصحية والطبية الفلسطينية حتى الآن، واعتقلت العشرات منهم، ومنهم من قتل تحت التعذيب.

البيت الأبيض الاحتلال الإسرائيلي غزة