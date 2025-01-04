بريطانيا تعلن مقتل أحد مواطنيها في حادث الدهس بمدينة "نيو أورليانز" الأمريكية

أعلنت الشرطة البريطانية، مقتل أحد مواطنيها متأثرا بجراحه في حادث الدهس الذي وقع في شارع "بوربون" بمدينة "نيو أورليانز" الأمريكية.

وذكرت الشرطة - حسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم /السبت/ - أن المواطن البريطاني الذي يدعى "إدوارد بيتيفر" ويبلغ من العمر 31 عاما لقى حتفه متأثرا بالإصابات الشديدة التي لحقت به جراء الحادث الذي وقع ليلة رأس السنة الجديدة.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية عن دعمها لعائلة المواطن، مشيرة إلى أنها على اتصال بالسلطات المحلية هناك.

يشار إلى أن 15 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 35 آخرين، عندما صدم سائق "شاحنة صغيرة" حشدًا من الأشخاص في شارع "بوربون" بمدينة "نيو أورليانز" في ليلة رأس السنة الجديدة.