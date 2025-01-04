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السبت 04 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم السبت.. نهائي خليجي 26 بين البحرين وعمان ومواجهات قوية في البريميرليج

ارشيفية
ارشيفية
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة البحرين وعمان في نهائي بطولة خليجي 26.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز × مازيمبي – الساعة 3 عصرا beIN Sports HD 6

اورلاندو بيراتس × إستاد أبيدجان – الساعة 6 مساء beIN Sports HD 5 

الرجاء × صن داونز – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 6

الجيش الملكي × مانيما انيون – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 5

 مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

هويسكا × ريال بيتيس – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 2

تينيريفي × أوساسونا – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 1

ألميريا  × إشبيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC 1

بارباسترو × برشلونة – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

ماربيلا × أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC 1

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

توتنهام  ×  نيوكاسل يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا beIN Sports HD 1 

بورنموث × إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 1 

أستون فيلا × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 3   

كريستال بالاس × تشيلسي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 2   

مانشستر سيتي × وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1 

ساوثهامتون × برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 2 

برايتون × آرسنال – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 1 

مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فينيزيا × إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD   

فيورنتينا × نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

هيلاس فيرونا × أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD   

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

سانت إيتيان × ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

ليل × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2 

ليون × مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

 مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

البحرين × عمان – الساعة 6 مساء على قناة Alkass One HD

مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الإسماعيلي × طنطا‏ – الساعة 2:30 ظهرا on time sport 1

البنك الأهلي × بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا on time sport 2   

سموحة × منتخب السويس – الساعة 5:30 مساء on time sport 1

سيراميكا كليوباترا × لافيينا اف سي – الساعة 5:30 مساء on time sport 2

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور × إسطنبول باشاك شهير – الساعة 12:30 ظهرا 

أنطاليا سبور × إيوبسبور – الساعة 3 عصرا

جالاتا سراي × جوزتبه – الساعة 6 مساء 

سامسون سبور ×  طرابزون سبور – الساعة 7 مساء.

نهائي خليجي 26 البحرين وعمان مباريات اليوم السبت مباريات دوري أبطال أفريقيا كأس ملك إسبانيا مباريات الدوري الإنجليزي