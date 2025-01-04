تشاهدون اليوم السبت.. نهائي خليجي 26 بين البحرين وعمان ومواجهات قوية في البريميرليج

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025، في جميع البطولات من مختلف القارات وأبرزها مباراة البحرين وعمان في نهائي بطولة خليجي 26.
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة
يانج أفريكانز × مازيمبي – الساعة 3 عصرا beIN Sports HD 6
اورلاندو بيراتس × إستاد أبيدجان – الساعة 6 مساء beIN Sports HD 5
الرجاء × صن داونز – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 6
الجيش الملكي × مانيما انيون – الساعة 9 مساء beIN Sports HD 5
مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
هويسكا × ريال بيتيس – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 2
تينيريفي × أوساسونا – الساعة 4:30 عصرا على قناة SSC 1
ألميريا × إشبيلية – الساعة 6:30 مساء على قناة SSC 1
بارباسترو × برشلونة – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1
ماربيلا × أتلتيكو مدريد – الساعة 10:30 مساء على قناة SSC 1
مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
توتنهام × نيوكاسل يونايتد – الساعة 2:30 ظهرا beIN Sports HD 1
بورنموث × إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 1
أستون فيلا × ليستر سيتي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 3
كريستال بالاس × تشيلسي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 2
مانشستر سيتي × وست هام يونايتد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD 1
ساوثهامتون × برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN SPORTS XTRA 2
برايتون × آرسنال – الساعة 7:30 مساء beIN Sports HD 1
مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فينيزيا × إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD
فيورنتينا × نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD
هيلاس فيرونا × أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD
مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
سانت إيتيان × ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليل × نانت – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ليون × مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة
البحرين × عمان – الساعة 6 مساء على قناة Alkass One HD
مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الإسماعيلي × طنطا – الساعة 2:30 ظهرا on time sport 1
البنك الأهلي × بترول أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا on time sport 2
سموحة × منتخب السويس – الساعة 5:30 مساء on time sport 1
سيراميكا كليوباترا × لافيينا اف سي – الساعة 5:30 مساء on time sport 2
مواعيد مباريات الدوري التركي
أضنة ديمرسبور × إسطنبول باشاك شهير – الساعة 12:30 ظهرا
أنطاليا سبور × إيوبسبور – الساعة 3 عصرا
جالاتا سراي × جوزتبه – الساعة 6 مساء
سامسون سبور × طرابزون سبور – الساعة 7 مساء.