اليوم.. القضاء الإداري ينظر محاكمة ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، قضية الفنان ميدو عادل، على خلفية اتهامه بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح.

تأتي الجلسة في سياق النزاع الذي نشب بين النجمين العام الماضي خلال عرض مسرحية "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون.

بدأت تفاصيل الواقعة في سبتمبر 2024 ، عندما نشبت مشاجرة بين الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي “سيد درويش”.

صفعة وجهتها لقاء سويدان لميدو عادل أثارث ضجة كبيرة



حيث بدأت المشادة خلال تحية الجمهور، واتهمت سويدان ميدو بسبّها على خشبة المسرح، وانتهى الأمر بصفعة وجهتها سويدان له، مما أثار ضجة كبيرة بين الحضور وطاقم العمل.

بعد الواقعة، تفاقم الخلاف حين اندفع ميدو عادل نحو لقاء سويدان غاضبًا، وأطلق تصريحات مهينة تقلل من قيمتها الفنية.

سويدان تستدعي شرطة النجدة لتوثيق الحادث



تدخل العمال وطاقم المسرحية في محاولة للفصل بين الطرفين وسط حالة من التوتر والصراخ، في تلك الأثناء، استدعت لقاء سويدان شرطة النجدة لتوثيق الحادثة.

وكانت لقاء سويدان قد تقدمت بشكوى العام السابق للشؤون القانونية بوزارة الثقافة، اتهمت خلالها الفنان ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون أثناء عرض مسرحية سيد درويش مما اضطرها إلى صفعه على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها.