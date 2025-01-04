اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار على بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية و مائل للدفء علي شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء و يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد اليوم السبت ، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من غرب البلاد على السلوم ومطروح علي فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 10 درجات، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمي والصغرى 7 درجات ، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمي والصغري 11 درجة.