مصادر أمريكية: إدارة بايدن أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل بـ 8 مليارات دولار

كشفت مصادر أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أخطرت (الكونجرس) بصفقة أسلحة محتملة مع إسرائيل قيمتها 8 مليارات دولار، تشمل ذخائر لطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية وقذائف مدفعية.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ بأن المصادر توقعت أن تكون هذه الصفقة آخر الموافقات على مبيعات الأسلحة لإسرائيل من قبل إدارة الرئيس بايدن.

يأتي ذلك في وقت أشارت فيه تقارير إلى مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وفريقه، بأن إدارة بايدن قد فرضت "حظرا صامتا" على بيع الأسلحة لإسرائيل في الأشهر الأخيرة.