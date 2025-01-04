استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 9 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة بنابلس

استشهد فتى فلسطيني وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 بجروح خطيرة، مساء اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الفتى محمد مدحت أمين عامر (18 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة.

وأضافت الوزارة أن 9 إصابات بينها 4 بحالة خطيرة نقلت من مخيم بلاطة خلال اقتحام قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت محيط مخيم بلاطة من حاجز عورتا، ونشرت عددا من القناصة على أسطح البنايات القريبة منه، وأطلقت الرصاص صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة عدد منهم، ومنعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم ونقل المصابين.

من جهة أخرى، أصيبت طفلة فلسطينية بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت تقوع، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل الفلسطينيين، حيث اخترقت شظايا رصاص نافذة أحد المنازل؛ ما أدى لإصابة طفلة تدعى "راما نضال العمور" بشظايا الرصاص في عينها؛ ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وأزالت العلم الفلسطيني من شوارع البلدة، علما أنها أزالته قبل نحو أسبوع.

كما داهمت مخيم العروب، ونصبت حاجزا عسكريا بين احيائه، ومنعت الفلسطينيين من التنقل.

وتتعرض محافظة الخليل وبلداتها ومخيماتها، لعمليات اقتحام بشكل متواصل، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي وتضيق الخناق على الفلسطينيين.