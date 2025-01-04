أوكرانيا تعلن تمديد سفر البريطانيين إليها دون تأشيرة حتى 30 يناير 2026

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الجمعة/، تمديد السفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر البريطانية حتى 30 يناير 2026.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أن المرسوم رقم 12/2025، والصادر في 3 يناير، نص على "الدخول بدون تأشيرة إلى أوكرانيا والعبور عبر أراضيها لمواطني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، إذا كانت إقامتهم في أوكرانيا لا تتجاوز 90 يومًا خلال 180 يومًا، سيتم تمديدها حتى 30 يناير 2026".

ومنذ 31 يناير 2020، تم تفعيل السفر إلى أوكرانيا بدون تأشيرة لمواطني المملكة المتحدة، ويتم تمديده كل عام، وذلك "من أجل تطوير مبادئ الشراكة بين أوكرانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمالها".