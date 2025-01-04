زاخاروفا: الأفضل لبرلين الحديث عن قواعد واشنطن لديها بدلا من التكهن بقواعدنا بسوريا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الجمعة/، إن "من الأفضل لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن تتحدث عن مستقبل القواعد الأمريكية في بلادها بدلًا من التكهن بشأن القواعد الروسية في سوريا"، حسب تعبيرها.

وتعليقا على تصريح وزيرة الخارجية الألمانية بأن روسيا يجب أن ترفض وجود قواعد عسكرية في سوريا، أضافت زاخاروفا- في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" اليوم- "هذا هو ما تقوله وزيرة خارجية دولة تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، حيث لدي سؤال: ألا تفعل الخارجية الألمانية ذلك؟ وهل تعتقد الوزيرة أنه من الأفضل لها أن تخبر واشنطن بشيء من هذا القبيل؟".