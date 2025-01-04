اليوم.. الجنايات تستمع لشهود الإثبات في قضية "قهوة أسوان" بمصر الجديدة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم السبت، لشهود الإثبات فى مقتل مالك مقهى فى مصر الجديدة على يد صاحب محل عصائر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قهوة أسوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد - حضور الطبيبة الشرعية التى أجرت الكشف الطبى على جثة القتيل لشرح طبيعة الاصابات التى افضت إلى الوفاة وعرض تقرير مفصل للصفحة التشريحية، بجانب استخدام المساعدات الفنية لعرض مقاطع فيديو توثق واقعة القتل، تم تفريغها من كاميرات المراقبة فى المنطقة.

وأحالت النيابة المتهم فور انتهاء التحقيقات معه، للمحاكمة بتهمة قتل شريك فى مقهى ملاصقة لمحل العصائر حيث سدد مالك المحل لصاحب المقهى طعنات بسلاح أبيض يستخدمه في تقطيع الفاكهة، وأرداه قتيلا.

واعترف المتهم بقتل الضحية وقال إن خلافا نشب بينه والمجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص بالقاتل، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلوه، محاولا طرد المتهم من محل العصائر، كما أرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 7 نوفمبر 2024 لنظر أولى جلسات المحاكمة.

وأكد شهود عيان، أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، وأنهم حاولوا إسعافه، وعجزوا عن منعه من اركاب الجريمة، لإصراره على مواصلة تسديد الطعنات للمجني عليه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2024 نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين "مالك محل عصائر" و"شريك بمقهى بذات العقار"، لخلافات بينهما بسبب رغبة المتوفى طرد المتهم من المحل ملكه بدعوى ملكية القتيل حصة بالعقار عقب شرائه الشقة التى تعلو المحل، وفى المشاجرة تعدى المتهم عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أدت لوفاته.