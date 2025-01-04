3 شهداء جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في شارع الصحابة بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن استشهاد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلًا في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وشنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد التوبة بمنطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأصيب 9 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية على منزلًا لعائلة "المجايدة" بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل. وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ونصبت حاجزًا عسكريًا، ومنعت المواطنين من التنقل.