فلسطين.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف شاطئ بحر المحافظة الوسطى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن زوارق الاحتلال الحربية قصفت شاطئ بحر المحافظة الوسطى.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن طواقمه تمكنت من انتشال 3 شهداء (رجل وزوجته وابنهما "جنين") من منزل لعائلة" الشوبكي" عقب قصف الاحتلال الاسرائيلي للمنزل المتواجد في شارع الصحابة غربي مدينة غزة.

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية على خيمة تؤوي نازحين قرب مسجد التوبة بمنطقة البروك في دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأصيب 9 مواطنين فلسطينيين جراء غارة جوية إسرائيلية على منزلًا لعائلة "المجايدة" بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل. وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ونصبت حاجزًا عسكريًا، ومنعت المواطنين من التنقل.