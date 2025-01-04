فلسطين.. إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار من الآليات شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل. وداهمت قوات الاحتلال مخيم العروب، ونصبت حاجزًا عسكريًا، ومنعت المواطنين من التنقل.

ومساء أمس الجمعة، أصيبت طفلة بشظايا الرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وخلال الاقتحام أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، تجاه منازل المواطنين.