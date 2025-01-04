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السبت 04 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رويترز: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيزور الهند الإثنين المقبل

جيك سوليفان
جيك سوليفان
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قالت وكالة أنباء "رويترز"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيزور الهند، يوم الإثنين المقبل، لبحث مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار تعزيز الشراكة بين البلدين.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الابيض جون كيربي، أن مستشار الأمن القومي الامريكي سيركز خلال لقاءاته مع المسؤولين في الهند على تعزيز التعاون في التعاون التكنولوجي الاستراتيجي إلى جانب أولويات الامن المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.

وأضاف، أن سوليفان سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية الهندي اس جايشنكار وغيره من القادة في الهند كما سيلقي خطابا في المعهد الهندي للتكنولوجيا في العاصمة نيودلهي حول الخطوات المهمة التي اتخذها البلدان لتعزيز التحالف الابداعي الثنائي في إطار مبادرة الولايات المتحدة والهند بشأن التقنيات الحرجة والناشئة. 

مستشار الأمن القومي الأمريكي الهند الإثنين المقبل بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك