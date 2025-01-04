«ثقافة الشيوخ» تناقش تقريرًا سنويًا عن حالة منظمات العمل الأهلي في مصر.. غدًا الأحد

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ اجتماعًا لها، غدًا الأحد، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد شوقي بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء الصادر بالقانون رقم 96 لسنة 1952.



فيما تعقد لجنة الثقافة أيضًا اجتماع لها، غدا، بحضور ممثلي الحكومة وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزب بشأن تسجيل دير الانبا انطونيوس بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو).

وكذلك مناقشة الدارسة المقدمة من النائب رامي جلال بشأن الدبلوماسية الثقافية المصرية استراتيجيات وآليات لتعزيز القوة الناعمة المصرية في سياق التطورات الإقليمية والتكنولوجيا الرقمية.

فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان أيضا خلال الاجتماع، بحضور ممثلي الحكومة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن إصدار تقرير سنوي عن حالة منظمات العمل الأهلي في مصر ( تقرير حالة المجتمع المدني ).

فيما يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة له، غدا الأحد، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.